Amsterdamse AEX-index sluit beursmaand oktober met verlies af

AMSTERDAM (ANP) - De beurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van oktober met verlies gesloten na de winstbeurt een dag eerder. Muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) behoorde tot de winnaars in de AEX na bekendmaking van kwartaalcijfers. ING deed juist een stapje terug na de flinke plus een dag eerder dankzij goed ontvangen resultaten.

UMG eindigde 1 procent hoger. Het grootste muziekconcern ter wereld, waarvan het hoofdkantoor in Hilversum staat, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Volgens het bedrijf verkochten onder anderen de popsterren Taylor Swift en Sabrina Carpenter en muziek uit de populaire film KPop Demon Hunters goed.

De AEX ging met een min van 1 procent op 971,46 punten het weekend in. De MidKap daalde 0,7 procent tot 889,86 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenmarkten in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,7 procent.

De aanbieder van postkluisjes InPost was koploper in de hoofdindex op het Damrak met een plus van 1,5 procent. Grootste daler was chipmachinefabrikant ASML met een min van ruim 2 procent. ING leverde 1,8 procent in.

In de MidKap werd Heijmans 1,6 procent lager gezet na publicatie van resultaten. Het bouwbedrijf verkocht meer nieuwbouwwoningen, maar binnen steden lopen de verkopen moeizamer door minder vraag van particuliere kopers en terughoudendheid van vastgoedbeleggers. Concurrent BAM ging mee omlaag met een verlies van 3,5 procent.

Fugro daalde bijna 3 procent bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker zag de omzet en winstgevendheid in het derde kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. Fugro waarschuwde vorige maand al voor een verdere verslechtering van de marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee en zwakte op de olie- en gasmarkt.

In Londen maakte Princes Group zijn beursdebuut. De Britse producent van ingeblikte tonijn, ansjovis, zalm en makreel haalde met de beursgang 400 miljoen pond op, omgerekend 455 miljoen euro, om verdere groei te financieren. Het aandeel sloot op de eerste handelsdag onveranderd.

De olieprijzen gingen licht omhoog. Zondag vergadert oliekartel OPEC+ weer over de productie. Naar verluidt gaat de OPEC+ de productie in december opnieuw licht verhogen.