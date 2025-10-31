ECONOMIE
Moldavië krijgt pro-Europese premier

door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 19:12
CHISINAU (ANP/RTR/AFP) - Het parlement van Moldavië heeft ingestemd met de pro-Europese econoom en zakenman Alexandru Munteanu als nieuwe premier van het land. De eveneens pro-Europese president Maia Sandu had hem voorgedragen nadat haar partij vorige maand de parlementsverkiezingen had gewonnen.
De centrumrechtse partij behaalde 55 van de 101 zetels, voldoende om een nieuwe regering te vormen en de voormalige Sovjetrepubliek op een pro-EU-koers te houden.
De 61-jarige Munteanu heeft geen politieke ervaring. Hij werkte ongeveer twintig jaar in het buitenland en heeft ook de Roemeense en Amerikaanse nationaliteit. Hij richtte een bedrijf op dat investeringen beheert in Belarus, Moldavië en Oekraïne, waar hij enkele jaren woonde tot na de grootschalige Russische invasie van 2022.
De verkiezingen golden als beslissend voor de toekomst van het arme land met 2,4 miljoen inwoners, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië.
