Ledenparlement FNV stemt tegen crisisplan toezichthouders

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 16:43
anp311025153 1
UTRECHT (ANP) - Het Ledenparlement van FNV heeft vrijdag tegen de plannen van de tijdelijke toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts gestemd om de grootste vakbond van Nederland "weer bestuurbaar" te maken. Zij werden in juni aangesteld om de rust terug te brengen bij FNV na een grote bestuurscrisis eerder dit jaar.
Asscher en Heerts hadden begin oktober een pakket aan voorstellen gedaan om de bestuurlijke onrust bij FNV te bezweren, waaronder een duidelijkere verdeling van bevoegdheden van organen in het vakbondsbestuur en een nieuwe manier om een nieuwe voorzitter te vinden. Daardoor zou er een einde moeten komen aan de "machtsspelletjes" en een "verstikkend wantrouwen" binnen de bond.
