Amsterdamse AEX lager geopend, focus blijft op handelsperikelen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager geopend. Beleggers blijven attent op de ontwikkelingen rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump nadat China met vergeldingsmaatregelen kwam voor de Amerikaanse invoertarieven op Chinese goederen. Verder kwamen verschillende grote Europese bedrijven met kwartaal- en jaarcijfers.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 915,70 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 831,17 punten. De aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. De FTSE in Londen was vrijwel onveranderd.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de hoofdindex op het Damrak met een min van 1,5 procent, gevolgd door de chipfondsen ASML, ASMI en Besi die 1,3 procent inleverden. De kopgroep werd gevormd door Shell, ING en ABN AMRO die plussen tot 0,5 procent lieten zien.