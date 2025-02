MotoGP-kampioen Martín naar ziekenhuis na crash in Maleisië

SEPANG (ANP/AFP) - MotoGP-wereldkampioen Jorge Martín is woensdag naar het ziekenhuis gebracht na een crash op de openingsdag van testwedstrijden in Maleisië. De 27-jarige Spanjaard had pijn in zijn linkervoet en rechterhand nadat hij in bocht twee van het circuit van Sepang de controle verloor en hard onderuitging. Het was al zijn tweede crash van de sessie.

De verwondingen lijken niet heel ernstig bij Martín, die vanaf dit jaar uitkomt op een fabrieksmachine van het Italiaanse motormerk Aprilia. Martín veroverde vorig jaar op een Ducati de wereldtitel in de koningsklasse.