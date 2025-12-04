ECONOMIE
Rusland blokkeert nu ook Snapchat om terrorisme

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 18:37
MOSKOU (ANP/RTR) - Onder meer wegens terrorisme heeft Rusland de toegang tot Snapchat geblokkeerd, meldde het Russische staatspersbureau RIA. Met de Snapchat-app kunnen berichten, foto's en video's worden gedeeld.
Volgens de autoriteiten zou Snapchat zijn gebruikt om terroristische aanslagen in het land te organiseren en uit te voeren, en om daders te rekruteren. Eerder donderdag blokkeerde Rusland al de videobel-functie FaceTime van Apple. Waarnemers zien de ingrepen als onderdeel van een versnelde aanpak van buitenlandse technologieplatforms die volgens de autoriteiten worden gebruikt voor criminele activiteiten.
Eerder legden de Russen al beperkingen op aan YouTube, WhatsApp van Meta en de berichtendienst Telegram.
