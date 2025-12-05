Amsterdamse AEX sluit vrijwel onveranderd, Philips koploper

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel onveranderd het weekend ingegaan. Zorgtechnologiebedrijf Philips was koploper in de hoofdindex na het flinke koersverlies een dag eerder. Shell stond juist bij de grootste dalers na een adviesverlaging voor het olie- en gasconcern.

Philips won 2,4 procent. Op donderdag daalde het aandeel nog 5,6 procent door een analistenrapport van Citi. De Amerikaanse zakenbank waarschuwde dat Philips volgend jaar meer tegenwind zou kunnen verwachten van handelstarieven en zwakkere marktomstandigheden in China en dat dit de omzetgroei kan drukken. Philips verklaarde later geen nieuwe prognoses te hebben gegeven en dat de verwachtingen voor 2026 zoals gepland in februari worden gepubliceerd.

De AEX sloot een fractie lager op 947,50 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 913,70 punten.

Voorzichtige hoop

De CAC 40 in Parijs daalde 0,1 procent en de FTSE 100 in Londen verloor 0,4 procent. De DAX in Frankfurt ging 0,6 procent vooruit dankzij beter dan verwachte cijfers over de Duitse fabrieksorders. Dat zorgde voor voorzichtige hoop bij beleggers op herstel van de kwakkelende industrie van Duitsland.

De aandacht ging verder uit naar het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse centrale bank dat overeenkwam met de verwachtingen. De Federal Reserve gaat naar verwachting volgende week de rente voor de derde keer op rij verlagen. Daarnaast meldde de Universiteit van Michigan op basis van voorlopige cijfers dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december voor het eerst in vijf maanden is gestegen.

Goede dag voor ASMI

Uitzender Randstad was de grootste daler in de AEX met een min van 3,3 procent na adviesverlagingen van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane voor de branchegenoten Adecco, PageGroup en Robert Half. Shell kreeg een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America en volgde met een daling van 1,3 procent.

Chiptoeleverancier ASMI had opnieuw een goede dag in de AEX met een plus van 1,8 procent na de winst van meer dan 2 procent op donderdag. Sectorgenoot Besi werd 1,5 procent meer waard.

In de MidKap nam metalenspecialist AMG de leiding met een stijging van 3,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro won 2,3 procent. Bouwer BAM was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 1 procent.