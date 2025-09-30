Amsterdamse beurs sluit hoger op laatste handelsdag september

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam heeft de laatste handelsdag van september afgesloten met een bescheiden winst. Beleggers hadden dinsdag onder meer oog voor de nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd op hout en meubels. Ook wordt de situatie in Washington in de gaten gehouden, waar bepaalde overheidsdiensten dreigen te sluiten bij het uitblijven van een akkoord over de begroting.

De AEX-index, de hoofdindex op het Damrak, eindigde 0,1 procent hoger op 942,78 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 893,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot plussen tot 0,6 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer eindigde bovenaan de hoofdindex met een winst van 2 procent. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 2 procent. Maandag werden ook al winsten geboekt. EU-lidstaten steunden een initiatief om de Europese chipindustrie te versterken.

Daling olieprijzen

Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,3 procent. Ook Shell (min 1,8 procent) hoorde bij de verliezers, onder druk van een daling van de olieprijzen.

De regering-Trump kondigde importheffingen aan op houtproducten en meubels van respectievelijk 10 en 25 procent. Dat deed het Witte Huis met een beroep op de nationale veiligheid, die bedreigd zou worden door de import van deze producten.

Niet eens over overheidsbegroting

Democratische en Republikeinse leden van het Congres zijn het nog altijd niet eens over de overheidsbegroting, terwijl de deadline om middernacht verloopt. Een ontmoeting van leden van beide partijen in het Witte Huis leverde maandag niets op. Zonder akkoord stopt de financiering van bepaalde overheidsdiensten. Daardoor zou ook de publicatie van een rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt vertraging kunnen oplopen. Financiële markten hebben doorgaans veel aandacht voor die publicatie, omdat die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Hornbach eindigde 5 procent lager in Frankfurt. De bouwmarktketen behaalde een hogere omzet, maar de winst stond onder druk door gestegen loonkosten.

Pandora zakte 2,6 procent in Kopenhagen. De Deense sieradenverkoper heeft aangekondigd dat topman Alexander Lacik volgend jaar met pensioen gaat, na bijna zeven jaar aan het roer te hebben gestaan van het bedrijf. Lacik wordt opgevolgd door de huidige marketingbaas van Pandora, Berta de Pablos-Barbier. Zij zal de eerste vrouw zijn die het sieradenbedrijf gaat leiden.