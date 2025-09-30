Gemeente Utrecht projecteert rode lijn op stadhuis

UTRECHT (ANP) - Komend weekend wordt er uit solidariteit met de slachtoffers in Gaza een rode lijn op het stadhuis van Utrecht geprojecteerd. Op zaterdag en zondag is de projectie op de gevel aan de zijde van de Oudegracht te zien.

Eerder vroegen meerdere gemeenteraadsfracties om een "krachtige uiting van solidariteit en verbondenheid met Gaza". Het college van B en W heeft nu besloten dat het projecteren van een rode lijn "een passend statement is" omdat het "een herkenbaar symbool is tegen de genocide die gaande is in Gaza".

De gemeente gaat normaal "terughoudend om met dit soort aanvragen", maar omdat "de situatie daar dusdanig ernstig is", heeft het bestuur het toegezegd.

Term genocide

Utrecht is al langer uitgesproken over de situatie in Gaza. Zo was het de eerste gemeente die officieel de term genocide besloot te gebruiken om de situatie aan te duiden. Ook heeft het college gezegd gewonde en zieke Palestijnen in Utrechtse ziekenhuizen op te willen vangen.

Komende zondag vindt er voor de derde keer een Rode Lijn-protest plaats. Deze keer trekken de in rood geklede demonstranten door Amsterdam een rode lijn. Bij de twee eerdere Rode Lijn-protesten in Den Haag deden respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen mee.