Kamer wil zwaardere straffen voor moord in huiselijke kring

DEN HAAG (ANP) - De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er zwaardere straffen komen voor mensen die hun partner of familielid om het leven brengen. Een motie van deze strekking is dinsdag aangenomen. De Kamer ging ook akkoord met een breder plan tegen femicide van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer waar de motie deel van uitmaakte.

In dit plan staat onder meer ook dat er betere nazorg moet komen voor slachtoffers en nabestaanden, dat de aanpak van stalking wordt versterkt, en dat er één verantwoordelijke bewindspersoon komt voor de aanpak van geweld tegen vrouwen.

In een reactie laat Mutluer weten blij te zijn dat haar voorstel is aangenomen: "Dit is een mijlpaal. De stem van nabestaanden en slachtoffers wordt gehoord en krijgt erkenning in de politiek." Het Kamerlid hoopt dat met dit plan patronen van fysiek en psychisch geweld kunnen worden doorbroken, zodat vrouwen beter beschermd worden.

Bijna de voltallige Kamer stemde voor motie van Mutluer. Alleen Forum voor Democratie was tegen.