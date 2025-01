Scholz op bezoek bij Macron om over Trump te praten

PARIJS (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron om te bespreken hoe Europa om moet gaan met het nieuwe presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten. Die waarschuwde dat de Europese Unie mogelijk te maken zal krijgen met handelstarieven nu hij de macht heeft overgenomen.

Scholz en Macron willen eenheid in Europa uitstralen, blijkt uit hun verklaringen over de ontmoeting. "President Trump zal een uitdaging vormen, zoveel is al duidelijk", zei Scholz bij aankomst in Parijs. "Ons standpunt is duidelijk. Europa is een grote economische regio met zo'n 450 miljoen inwoners. Wij zijn sterk. We staan zij aan zij. Europa zal zich niet verstoppen."

Macron pleit al langer voor een meer zelfstandige EU, die minder afhankelijk is van de VS. "Na de inauguratie van de nieuwe regering in de Verenigde Staten is het voor Europeanen en onze twee landen noodzakelijker dan ooit om te zorgen voor een verenigd, sterk en soeverein Europa."