Zwanen in aanraking met olie door lekkage in Rotterdamse Botlek

ROTTERDAM (ANP) - Meerdere zwanen zijn in aanraking gekomen met olie bij de Torontostraat in de Rotterdamse Botlek, meldt de veiligheidsregio. Zo'n 200 liter olie is door een lekkage in het water terechtgekomen waar de zwanen zwemmen.

Hulpdiensten bedenken momenteel een plan om de zwanen weer olievrij te krijgen. De lekkage is inmiddels verholpen. De olie wordt op een plek gehouden en een drone houdt de vrijgekomen olie van boven in de gaten, zodat de hulpdiensten de situatie goed kunnen beoordelen.

In 2018 raakten honderden zwanen besmeurd met olie in de Botlek. Een bulktanker botste toen tegen een steiger, waarna zo'n 200 ton stookolie uit het door de botsing ontstane gat stroomde.