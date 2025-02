Analisten reageren verrast op vertrek Unilever-topman

LONDEN (ANP) - Analisten zijn verrast over het vertrek van Unilever-topman Hein Schumacher. Hij werd in juli 2023 de baas van het concern achter merken als Knorr en Axe, maar stopt volgende maand al. "Vertrekken na twintig maanden is een beetje aan de korte kant. Ik had niet verwacht dat hij zo snel zou vertrekken", aldus ING-analist Reginald Watson.

Het gaat goed bij Unilever met Schumacher als topman, zei Watson. Schumacher heeft volgens de analist veel bereikt in korte tijd. Zo zette hij het afsplitsen van de ijsdivisie, waaronder Ola en Magnum vallen, in gang. Ook zei Watson dat Schumacher de productiviteit bij Unilever heeft verhoogd met het groei-actieplan van het concern.

Twee analisten van zakenbank RBC Capital Markets zeiden tegen persbureau Bloomberg "stomverbaasd" te zijn door het vertrek. Analisten James Edwardes Jones en Wassachon Fon Udomsilpa spraken over "achttien erg succesvolle maanden aan het roer". De kenners gaven aan Schumacher recent nog te hebben ontmoet en stelden dat hij toen zijn "gebruikelijke uitbundige zelf" was. Ze voegden daaraan toe dat ze zijn vertrek "absoluut niet zagen aankomen".

Dinsdag maakte Unilever bekend dat Schumacher in maart stopt als topman van Unilever en eind mei helemaal vertrekt bij het Britse concern. De huidige financieel topman, Fernando Fernandez, volgt hem op.