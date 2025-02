Nieuwe zoektocht naar vermiste vlucht MH370 van start

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - Schepen zijn in de Indische Oceaan een nieuwe zoektocht begonnen naar het vliegtuig van Malaysia Airlines dat bijna elf jaar geleden vermist raakte. Het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity heeft het initiatief genomen om opnieuw te zoeken naar het toestel, dat met vluchtnummer MH370 van de radar verdween.

De Boeing 777 had 227 passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Naar het vliegtuigwrak en de inzittenden is herhaaldelijk gezocht, maar zonder resultaat. In een eerdere fase was ook het Nederlandse bedrijf Fugro bij de zoekacties betrokken. Op stranden in Afrika en eilanden in de Indische Oceaan zijn wel brokstukken aangespoeld, maar het grootste deel van het toestel is spoorloos.