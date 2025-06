Zwart gat schiet plasmajets die groter zijn dan onze hele Melkweg het heelal in

Astronomen hebben een zwart gat ontdekt dat plasmastralen afvuurt die twee keer zo lang zijn als de Melkweg breed is.

Het zwarte gat zit in een sterrenstelsel met de naam J1601+3102. De plasmajets die eruit schieten zijn maar liefst 215.000 lichtjaar lang. Dat wil zeggen dat het 215.000 jaar zou duren om de afstand af te leggen als je aan de snelheid van het licht reist (300.000 kilometer per seconde).

Zwarte gaten zijn eigenlijk best kieskeurige eters. Ze zuigen wel alles naar zich toe, maar niet alles verdwijnt ook daadwerkelijk in het zwarte gat. Een deel van het materiaal wordt langs het gat omgeleid en met onvoorstelbare snelheid de ruimte in geschoten. Het resultaat: gigantische plasmajets die miljoenen graden heet zijn en met geweldig geweld door het heelal razen.

Klein gat, grote impact

Het verrassende is dat dit zwarte gat eigenlijk niet eens zo buitengewoon groot is. Het is 'slechts' 450 miljoen keer zo zwaar als onze zon. Dat is nog relatief bescheiden. Je hebt echter geen extreem zwaar zwart gat nodig om zulke krachtige jets te maken, aldus de wetenschappers. Dat betekent dat er misschien veel meer van dit soort kosmische kanonnen rondvliegen dan we dachten.

Om deze gigantische structuur te vinden, moesten astronomen samenwerken. Ze gebruikten telescopen in Europa, Hawaï en Texas om de radiostraling op te vangen die de jets uitzenden. Deze plasmastralen zijn namelijk alleen zichtbaar via radiogolven en het is niet gemakkelijk om die op te vangen.