Angstaanjagend: de Amerikaanse rente stijgt door angst voor de malligheid van Trump

Er gebeurt van alles wat raar is in de Amerikaanse economie. Maar het raarste (en griezeligste) is de stijging van de kapitaalmarktrente. De Amerikaanse economie staat bekend als een veilige haven. In tijden van onrust vluchten beleggers naar de dollar en Amerikaanse staatsobligaties. Maar nu gebeurt iets opvallends: de dollar verzwakt, terwijl de Amerikaanse kapitaalmarktrente stijgt. Dat lijkt in te gaan tegen de economische logica – en het zou zomaar een slecht voorteken kunnen zijn.

Wat is er aan de hand? President Trump heeft opnieuw een reeks importheffingen ingesteld, vooral gericht op China en andere grote handelspartners. Deze protectionistische maatregelen moeten Amerikaanse industrieën beschermen, maar ze hebben ook bijwerkingen:

Buitenlandse goederen worden duurder, wat inflatie aanwakkert.

Centrale banken en beleggers verwachten daardoor hogere rentes.

Tegelijkertijd keren buitenlandse investeerders de VS deels de rug toe.

Waarom stijgt de rente?

De kapitaalmarktrente – die van bijvoorbeeld 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties – stijgt omdat beleggers een hogere vergoeding eisen voor het risico dat ze nemen. Dat kan komen door:

Inflatieverwachtingen: Importheffingen leiden tot prijsstijgingen.

Groeiende staatsschuld: Door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven moet de VS meer lenen.

Vertrouwen in beleid: Beleggers maken zich zorgen over de economische koers onder Trump.

Waarom daalt de dollar dan juist? Normaal gesproken zou een hogere rente de dollar aantrekkelijker maken voor beleggers. Maar nu is het tegenovergestelde het geval. Dat wijst erop dat:

Buitenlandse beleggers minder vertrouwen hebben in de VS.

Ze vrezen instabiliteit of onvoorspelbaarheid in het beleid.

Ze zoeken hun heil elders, bijvoorbeeld in de euro of goud.

Een slecht voorteken?

Dat een munt daalt terwijl de rente stijgt is ongebruikelijk – en zorgwekkend. Het kan betekenen dat beleggers hun vertrouwen verliezen in de financiële stabiliteit van het land. Als dat gevoel zich verspreidt, kunnen de gevolgen groot zijn:

Meer kapitaalvlucht uit de VS.

Moeilijker en duurder voor de overheid om schulden te financieren.

Een rem op investeringen en economische groei.

Waarom dit belangrijk is

De Amerikaanse economie is een spil in het wereldsysteem. Als beleggers het vertrouwen verliezen in de dollar of in de kredietwaardigheid van de VS, kan dat wereldwijd gevolgen hebben. Denk aan: