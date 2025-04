Trump is een half miljard armer door zijn eigen schuld

Donald Trump heeft in een paar dagen tijd een half miljard dollar aan vermogen verloren. Dit enorme verlies is direct te koppelen aan zijn eigen beleid: de invoering van nieuwe, brede handelsheffingen. Op 2 april 2025 kondigde Trump deze tarieven aan, wat leidde tot een kettingreactie op de wereldwijde markten. Zijn vermogen, dat Forbes op dat moment nog op 4,7 miljard dollar schatte, zakte binnen een week naar 4,2 miljard dollar.

De grootste boosdoeners: media en vastgoed

Het grootste deel van het verlies komt van de Trump Media and Technology Group, waarvan de waarde met 8% daalde in slechts drie handelsdagen. Dit betekende een verlies van ongeveer 170 miljoen dollar. Daarnaast kelderden de waarden van zijn commerciële vastgoedportefeuille, waaronder iconische gebouwen zoals Trump Tower en 40 Wall Street in New York. De totale waarde van deze portefeuille daalde met ongeveer 90 miljoen dollar.

Golfbanen en hotels onder druk

Ook zijn golfbanen en hotels werden hard geraakt. De importtarieven verhogen de kosten voor producten zoals golfballen en kleding die in zijn proshops worden verkocht. Bovendien bestaat het risico dat leden van zijn exclusieve clubs hun uitgaven verminderen tijdens een economische neergang. Dit zou zijn golfbezittingen nog eens met 70 miljoen dollar kunnen doen dalen.

Zijn grootste hotelbezit, het Trump National Doral-resort in Miami, staat ook onder druk. Als de waarde van zijn hospitality-bezittingen met 16% daalt, kan dit leiden tot nog eens 65 miljoen dollar verlies.

Cryptocurrencies en andere risico's

Een ander deel van Trumps vermogen zit vast in cryptocurrencies, die bekend staan om hun volatiliteit. Na eerdere winsten via cryptoprojecten zoals World Liberty Financial en de verkoop van $TRUMP-munten, hebben recente koersdalingen mogelijk tientallen miljoenen van zijn vermogen weggevaagd.

Waarom is dit Trumps schuld?

De handelsheffingen hebben niet alleen invloed op de wereldwijde economie, maar ook direct op Trumps eigen bedrijven. Door onzekerheid te creëren op de markten en investeerders af te schrikken, heeft hij zijn eigen financiële positie ondermijnd. Terwijl hij beweert dat deze maatregelen bedoeld zijn om Amerika sterker te maken, lijken ze vooral schadelijk voor zijn eigen imperium.