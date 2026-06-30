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Anthropic automatiseert wetenschappelijk onderzoek met AI

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 19:44
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic heeft nieuwe software gelanceerd die wetenschappers moet helpen onderzoek te automatiseren. Dat moet een deel van de tijdrovende werkzaamheden uit handen nemen.
Claude Science, dat het bedrijf dinsdag lanceerde, kan worden gebruikt om uiteenlopende taken op het gebied van biologie en scheikunde te automatiseren. De software bundelt verschillende hulpmiddelen die wetenschappers veel gebruiken, waaronder meer dan zestig wetenschappelijke databases.
Volgens Anthropic maakt Claude Science het eenvoudiger om processen te automatiseren, vragen in gewone taal te stellen en antwoorden te krijgen zonder afzonderlijk verschillende informatiebronnen te hoeven raadplegen.
Anthropic en concurrent OpenAI werkten het afgelopen jaar intensief aan de ontwikkeling van AI-tools die allerlei taken moeten vereenvoudigen. Die toepassingen zijn bedoeld voor uiteenlopende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, wetenschap en gezondheidszorg.
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