ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental Venezuela gestegen naar 1943

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 20:41
anp300626179 1
CARACAS (ANP/RTR/DPA) - Het dodental door de zware aardbevingen van vorige week in Venezuela is gestegen naar 1943. Dat meldde parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez, die ook sprak over ruim tienduizend gewonden door het natuurgeweld.
De bevingen hebben in het Zuid-Amerikaanse land geleid tot grootschalige verwoestingen. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen. Het officiële dodental stond maandag op 1719.
Hoewel de voor reddingswerkers cruciale periode van 72 uur achter de rug is, worden ook nog steeds overlevenden gevonden. De autoriteiten deelden dinsdag beelden van de redding van een 3-jarig jongetje door hulpverleners uit Jordanië.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

xdw3kWa9

Trump opnieuw beschuldigd van aanranding en bedreiging voormalig schoonheidskoningin

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

164251632_m

Je Temu-rommel wordt over een paar dagen duurder

65847612_m

In dit land is het minimumloon het hoogst – en toch ben je daar niet altijd het beste af

189649508_m

Bijna iedereen gebruikt schoonmaakmiddelen verkeerd: zo maak je je huis schoon zonder jezelf te schaden

Loading