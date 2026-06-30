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Trump: verlies rond geboorterecht jammer, Congres moet erop door

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 19:42
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump roept het Congres op alsnog te regelen dat het geboorterecht in het land beperkt wordt. Hij doet dat nadat hij een zaak bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft verloren.
Het geboorterecht is geregeld in de Amerikaanse grondwet, en Trump kan daar niet zomaar met een presidentieel decreet tegenin gaan, oordeelde het hof eerder dinsdag. Dat is aan het Congres.
De president noemt de uitspraak van het hof "jammer voor ons land". Hij stelt dat nu wel is gebleken dat het Congres die aanpassing alsnog "makkelijk" kan doorvoeren, en zegt dat te willen steunen. "Daar is geen lang en onhandig grondwetsamendement voor nodig!", schrijft Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Wat hem betreft moet het Congres dat proces "vandaag" nog in gang zetten.
Trump woonde een zitting van het hof over de zaak in april deels bij. Dat doen zittende presidenten normaal nooit.
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