Anthropic neemt juridische stappen na ban van Pentagon

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Anthropic stapt naar de rechter om de beslissing van het Pentagon om het AI-bedrijf aan te merken als een risico in de toeleveringsketen. Dat meldt de onderneming vrijdag nadat president Donald Trump alle federale instanties had opgedragen om niet langer met het bedrijf samen te werken.

Het bedrijf laat in een verklaring weten niet rechtstreeks geïnformeerd te zijn over de beslissing van defensieminister Pete Hegseth om Anthropic tot risico in de toeleveringsketen te bestempelen. De minister liet op X weten dat geen leverancier, aannemer of partner van het Amerikaanse leger nog commerciële activiteiten mag uitvoeren met Anthropic. Hegseth zei daarbij dat Anthropic nog maximaal zes maanden diensten zal verlenen aan zijn ministerie "om een soepele overgang te faciliteren naar een betere en patriottischere leverancier".

Anthropic zegt "diepbedroefd" te zijn over de ontwikkeling. "Het aanmerken van Anthropic als een risico voor de toeleveringsketen zou een ongekende maatregel zijn, die historisch gezien voorbehouden was aan vijanden van de VS en nog nooit eerder openlijk is toegepast op een Amerikaans bedrijf." De onderneming stelt dat de aanmerking "juridisch ongegrond zou zijn en een gevaarlijk precedent zou scheppen voor elk Amerikaans bedrijf dat met de overheid onderhandelt."

Het Pentagon wil chatbot Claude van Anthropic gebruiken zonder beperkingen. Maar het bedrijf weigert beveiligingen weg te halen die voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor massatoezicht op burgers of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. In de verklaring zegt Anthropic dat "geen enkele intimidatie of straf van het ministerie van Oorlog" iets aan dat standpunt zal veranderen.