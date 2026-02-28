Overheid VS doet Anthropic in de ban

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft AI-bedrijf Anthropic aangemerkt als veiligheidsrisico binnen de toeleveringsketen. Dat betekent dat geen leverancier, aannemer of partner van het Amerikaanse leger meer commerciële activiteiten mag uitvoeren met Anthropic, laat Hegseth weten op X.

Eerder vrijdag maakte president Donald Trump bekend dat hij alle federale instanties opdracht had gegeven om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de kunstmatige intelligentie van Anthropic. "We hebben het niet nodig, we willen het niet en we zullen geen zaken meer met ze doen!", zei Trump over Anthropic in een bericht op Truth Social.

Anthropic ligt al enige tijd in de clinch met het Pentagon, dat onbeperkt gebruik eist van AI-model Claude. Het bedrijf weigert beveiligingen weg te halen die voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor massatoezicht op burgers of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie had Anthropic tot vrijdag eind van de middag gegeven om toch akkoord te gaan.