Anthropic wil snel AI-modellen van niveau Mythos breed uitbrengen

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 21:28
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Anthropic is van plan snel nieuwe AI-modellen breed beschikbaar te maken met mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die van zijn model Mythos. Deze zijn ergens in de komende weken al te verwachten. Het gaat om een opmerkelijke aankondiging. Mythos behelst technologie waarvan het Amerikaanse bedrijf eerder zei dat die te gevaarlijk was om aan het grote publiek beschikbaar te stellen.
Met Mythos is het mogelijk heel snel beveiligingslekken op te sporen. Tot nu toe kunnen slechts enkele grote bedrijven er gebruik van maken, waaronder softwareconcerns die hiermee zwakke plekken in hun systemen proberen te vinden om die vervolgens te verbeteren.
Toezichthouders vrezen dat als Mythos breder beschikbaar wordt, criminelen er mogelijk ook mee aan de haal gaan en het gebruiken bij cyberaanvallen. President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) sprak dinsdag nog van een "gamechanger". Hij is bang voor krachtige AI-gedreven cyberaanvallen die bijvoorbeeld tot uitval van betalingsverkeer kunnen leiden.
Anthropic meldt donderdag evenwel dat het "snelle vooruitgang" heeft geboekt bij het ontwikkelen van "sterkere veiligheidsmaatregelen" die het mogelijk maken om AI-modellen van het niveau Mythos aan alle klanten vrij te geven. Het bedrijf maakte dit bekend tegelijk met het uitkomen van een nieuw model, genaamd Opus 4.8, dat beter moet zijn in het uitvoeren van codeertaken voor gebruikers.
Ook is naar buiten gekomen dat Anthropic 65 miljard dollar heeft opgehaald in een financieringsronde die het kunstmatige-intelligentiebedrijf waardeert op 965 miljard dollar. Daarmee is het prijskaartje dat op Anthropic wordt geplakt voor het eerst groter dan de meest recente waardering van concurrent OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT.
