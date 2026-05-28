Belaagde voorstanders azc verlaten protest Uithoorn

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 21:49
UITHOORN (ANP) - De voorstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben donderdagavond een einde gemaakt aan hun protest bij het gemeentehuis. Ze vertrokken nadat ze waren belaagd door tegenstanders van de opvang. Die gooiden onder meer met flessen en eieren. Ook werden enkele rookbommen afgestoken. De politie hield de beide groepen uit elkaar.
Na het vertrek van de azc-voorstanders verlieten ook veel tegenstanders hun protest. Een klein groepje mensen bleef nog hangen. Ook de ME vertrok.
Uithoorn wil maximaal 250 asielzoekers opvangen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Wiegerbruinlaan. Enkele honderden mensen hielden een mars van de plek waar de opvang moet komen naar het gemeentehuis om daartegen te demonstreren. PVV-leider Geert Wilders sprak ze daar toe. Een eindje verderop stonden enkele tientallen mensen om hun steun te betuigen voor de opvangplannen.
Geert Wilders zei tegen de joelende menigte in Uithoorn dat "onze mensen vervangen" worden. Hij pleitte voor "remigratie". Terrorismebestrijder NCTV waarschuwt dat zulke verwijzingen naar rechts-extremistische theorieën leiden tot normalisering van zulk gedachtegoed. Wilders liet de demonstranten leuzen scanderen als 'azc, weg ermee!', maar zei erbij dat het protest wel geweldloos moet zijn. Hij liet zich overigens dinsdag niet zien bij het Tweede Kamerdebat over de uit de hand gelopen anti-azc-protesten en liet zich ook niet vervangen door een andere PVV'er uit zijn 19-koppige fractie.
