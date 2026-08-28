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Anthropic wint rechtszaak over ban regering-Trump

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 5:56
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SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft de maatregelen van de regering-Trump tegen AI-bedrijf Anthropic donderdag illegaal verklaard. Volgens de rechter strafte de regering het bedrijf omdat het openlijk kritiek had geuit op het Pentagon.
De rechter verbiedt overheidsinstanties het bevel van president Donald Trump uit te voeren om geen technologie van Anthropic meer te gebruiken. Ook vernietigde ze het besluit van defensieminister Pete Hegseth om het bedrijf aan te merken als een risico voor de toeleveringsketen. Die kwalificatie was eerder voorbehouden aan buitenlandse bedrijven.
Het conflict ontstond nadat Anthropic had geweigerd veiligheidsbeperkingen van chatbot Claude op te heffen. Het Pentagon wilde de technologie onbeperkt kunnen gebruiken. Anthropic wilde echter voorkomen dat Claude zou worden ingezet voor massatoezicht op Amerikanen of voor wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen selecteren en aanvallen.
Volgens de rechter waren de maatregelen bedoeld om Anthropic publiekelijk te straffen voor zijn kritiek en niet vanwege een daadwerkelijke dreiging voor de nationale veiligheid. De Amerikaanse regering kan nog in beroep gaan.
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