VEH wil wettelijke regels na honderden klachten over makelaars

AMERSFOORT (ANP) - Kopers en verkopers op de huizenmarkt zijn onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars, meldt Vereniging Eigen Huis na honderden klachten over makelaars. Volgens de belangenvereniging lopen kopers en verkopers nog te vaak vast in een koopproces dat oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren is en moeten er wettelijke regels komen voor het hele koopproces.

VEH opende het makelaarsmeldpunt in februari dit jaar opnieuw na aanhoudende signalen dat het kopen en verkopen van een woning niet altijd eerlijk en transparant verloopt. Tussen 23 februari en 7 juli kwamen 921 meldingen binnen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen met makelaars.

Veel klachten gaan over belangenverstrengeling en voorkeursbehandeling, waarbij kopers en verkopers vraagtekens zetten bij de onafhankelijkheid van makelaars. Ook over onduidelijke biedprocedures zijn veel klachten, waarbij kopers melden dat biedingen na de deadline alsnog werden geaccepteerd. Ook voelen kopers zich onder druk gezet om hun bod te verhogen, omdat een makelaar verwijst naar hogere biedingen die achteraf in het biedlogboek niet werden teruggevonden.

Onvoldoende bescherming

Volgens VEH-directeur Cindy Kremer moeten kopers en verkopers erop kunnen vertrouwen dat het koopproces eerlijk en controleerbaar verloopt. De meldingen laten volgens haar echter zien dat vrijwillige richtlijnen daarvoor onvoldoende bescherming bieden. "Daarom zijn wettelijke regels nodig, met toezicht en handhaving, zodat overtredingen ook echt gevolgen hebben."

VEH pleit voor gelijke toegang tot woningaanbod en duidelijke spelregels voor bezichtigingen en biedingen. Ook moet het biedproces wettelijk worden vastgelegd en moet een volledig biedlogboek automatisch beschikbaar komen voor kopers en verkopers. Daarnaast wil VEH een duidelijke informatieplicht richting kopers over informatie die van invloed is op hun beslissing om wel of niet te bieden.

In Den Haag wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe wetgeving voor het koopproces. VEH heeft het rapport aangeboden aan Tweede Kamerlid Jeremy Mooiman (PVV), die een initiatiefwet voorbereidt voor een eerlijker en beter controleerbaar koopproces.