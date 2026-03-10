ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ANVR: aantal gestrande reizigers via Midden-Oosten onbekend

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 12:10
anp100326102 1
DEN HAAG (ANP) - Het is onbekend hoeveel Nederlanders gestrand zijn die via het Midden-Oosten naar Nederland zouden reizen. Volgens een woordvoerder van de ANVR gaat het zeker om "duizenden" reizigers die door de oorlog in Iran vastzitten op hun vakantiebestemming. Exacte cijfers zijn er niet en bovendien fluctueren die per dag. "Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de groep wordt."
De luchthavens in de Golfregio zijn een veelgebruikte tussenstop. Daarmee heeft de situatie in het Midden-Oosten ook effect op vluchten vanuit andere delen van de wereld, zoals vanuit Azië, Afrika en Australië.
De repatriëring van reizigers uit het getroffen gebied loopt, waardoor reisorganisaties momenteel vooral druk zijn met het vinden van alternatieve routes. "Dat gaat soms met flinke omwegen, en soms voor heel hoge prijzen", zegt de woordvoerder van de koepelorganisatie voor reisorganisaties. Zo vliegen veel reizigers vanuit Australië en Nieuw-Zeeland nu bijvoorbeeld via Canada en de Verenigde Staten.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

Loading