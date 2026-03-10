ANVR: aantal gestrande reizigers via Midden-Oosten onbekend

DEN HAAG (ANP) - Het is onbekend hoeveel Nederlanders gestrand zijn die via het Midden-Oosten naar Nederland zouden reizen. Volgens een woordvoerder van de ANVR gaat het zeker om "duizenden" reizigers die door de oorlog in Iran vastzitten op hun vakantiebestemming. Exacte cijfers zijn er niet en bovendien fluctueren die per dag. "Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de groep wordt."

De luchthavens in de Golfregio zijn een veelgebruikte tussenstop. Daarmee heeft de situatie in het Midden-Oosten ook effect op vluchten vanuit andere delen van de wereld, zoals vanuit Azië, Afrika en Australië.

De repatriëring van reizigers uit het getroffen gebied loopt, waardoor reisorganisaties momenteel vooral druk zijn met het vinden van alternatieve routes. "Dat gaat soms met flinke omwegen, en soms voor heel hoge prijzen", zegt de woordvoerder van de koepelorganisatie voor reisorganisaties. Zo vliegen veel reizigers vanuit Australië en Nieuw-Zeeland nu bijvoorbeeld via Canada en de Verenigde Staten.