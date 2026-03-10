Renovatie Belgisch Justitiepaleis loopt op tot 600 miljoen euro

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De renovatie van het Justitiepaleis in Brussel dreigt meer dan 600 miljoen euro te gaan kosten. Dat blijkt uit cijfers van minister Vanessa Matz, die over modernisering van de overheid gaat. Het Justitiepaleis is ruim 140 jaar oud en staat al meer dan 40 jaar in de steigers.

Volgens parlementariër Britt Huybrechts is het project een symbool voor de onbekwaamheid van de federale overheid. De afgelopen jaren zou de renovatie aan de gevels pas echt zijn begonnen. Dat moet in 2035 af zijn, al is de timing onder voorbehoud. Voor de renovatie van de binnenkant is nog geen einddatum in zicht.

Het Justitiepaleis is een van de grootste gerechtsgebouwen ter wereld en blijft open tijdens de werkzaamheden. Medewerkers klagen volgens VRT over schimmel en ongedierte.

De renovatie is al zo lang bezig dat de bouwsteigers inmiddels ook al een keer vervangen moesten worden. Deze waren gaan roesten, waardoor de verbouwing nog eens jaren stillag.