OM eist 4 jaar cel en tbs in verkrachtingszaak Nijmegen in 1994

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 12:18
ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Angelo L., voor een verkrachting meer dan dertig jaar geleden in Nijmegen. De 60-jarige L. zou op 14 januari 1994 's ochtends een toen 19-jarig meisje onder dreiging van geweld hebben verkracht. "Deze verkrachting is schokkend en de gevolgen voelt het slachtoffer nog steeds", zei de officier van justitie.
"Verdachte laat een groot gebrek aan respect zien voor de lichamelijke integriteit van mensen, van vrouwen in het bijzonder", aldus de officier. Volgens hem zitten in het dossier verschillende getuigenissen van vrouwen die verklaren over een gewelddadige relatie met L. "Er ontstaat het beeld van een man die drie decennia lang geweld uitoefent tegen vrouwen."
L. werd eind 2024 aangehouden na een DNA-match. Hij zegt zich de verkrachting niet meer te herinneren. L. wordt ook verdacht van mishandeling en het tegen haar wil vasthouden van zijn ex-vriendin. Hij ontkent dat.
