Israël claimt luchtaanvallen op opslag raketten en universiteit

TEL AVIV/JERUZALEM (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen met meer dan tachtig vliegtuigen weer aanvallen op Iran uitgevoerd, onder meer op een opslagplaats van ballistische raketten en een universiteit die wordt gerund door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het leger stelt dat de Imam Hossein Universiteit in Teheran een verzamelplaats was voor leden van de garde en daarom een militair doel.

De Iraanse Rode Halve Maan verklaarde zaterdag dat vele duizenden burgerdoelen zijn aangevallen sinds de Amerikanen en Israëli's een week geleden met de bombardementen begonnen. De organisatie spreekt van in totaal 6668 doelen, inclusief 14 medische centra, 65 scholen en 3535 panden bestemd voor burgers om in te wonen.

Het voorzover bekend bloedigste incident was de verwoesting van een lagere school voor meisjes in Minab, vlak bij een basis van de IRG en niet ver van de Straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn er circa 170 doden gevallen, overwegend schoolkinderen.