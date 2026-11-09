ANWB: impact staking op dienstverlening zeer beperkt

DEN HAAG (ANP) - De impact van de staking op de dienstverlening van de ANWB op maandag is "zeer beperkt" gebleven. Dat meldt de ANWB in een update. Eerder op de dag zei de wegenwacht ook al dat automobilisten met pech weinig last hadden van de staking en dat de wachttijden niet zijn opgelopen. "Het gaat als een gewone maandag in november", zegt een woordvoerster van de ANWB.

Medewerkers van de ANWB legden het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Eerder werd al aangegeven dat er genoeg medewerkers aan het werk zijn om iedereen te kunnen helpen. De vakbonden moesten van de rechter ervoor zorgen dat genoeg mensen werkten om automobilisten met pech in gevaarlijke situaties te helpen, zoals mensen die langs de snelweg zijn gestrand.

De vakbonden voeren al langer actie bij de ANWB, omdat de partijen het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao.