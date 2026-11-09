CU haalt uit naar Heinen, noemt behandeling box 3 onzorgvuldig

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie vindt het "onwenselijk en onzorgvuldig" dat het kabinet de Tweede Kamer maar een paar dagen gunt voor de behandeling van het nieuwe voorstel voor box 3, de belasting op inkomen uit vermogen. Pieter Grinwis hekelde in een debat met name de rol van minister Eelco Heinen (Financiën, VVD), die zelf niet aanwezig was.

"In de Middeleeuwen hadden we de kruistochten die met een misplaatst 'God wil het' erdoorheen werden geduwd", zei Grinwis. "Tegenwoordig hebben we een onvolmaakte vermogenswinstbelasting die met een misplaatst 'Heinen wil het' ons door de strot wordt geduwd."

Heinen gaf eerder dit jaar de aanzet tot een nieuwe vertimmering van box 3. De uitwerking ervan kreeg een dikke onvoldoende van de Raad van State, die het uiteindelijke voorstel "voorlopig onuitvoerbaar" noemde en het tempo waarmee het kabinet het wil invoeren "onverantwoord". Voor een groot deel van de miljarden die de staatskas misloopt, ontbreekt bovendien dekking.

'Erg ingewikkeld'

Grinwis benadrukte dat hij "geen hekel" heeft aan Heinen en altijd prima met hem heeft samengewerkt. "Maar wat hij bij box 3 allemaal heeft uitgevroten, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan." Hij wees met name op de grote uitvoeringsbezwaren, maar sprak ook van "een dekking van likmevestje, een minister van Financiën onwaardig".

Het wordt voor de ChristenUnie "erg ingewikkeld" om dit box 3-voorstel te steunen, zei Grinwis desgevraagd. Hij hield nog wel de mogelijkheid open dat staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit, D66) gedurende het debat nog een "bekeringsmoment" doormaakt en meegaat in wijzigingsvoorstellen waar hij mee komt.