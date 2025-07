We gooien 459 kilo kilo afval weg

Een paar jaar leek de hoeveel afval die we weggooien te dalen. Maar dat is niet meer: we hebben weer meer afval.

We gooiden vorig jaar in totaal 8,2 miljard kilo huishoudelijk afval weg, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 459 kilo gft-afval, oud papier, glas en ander vuil per inwoner, 8 kilo meer dan in 2023. Na jaren van daling is de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval daarmee weer iets toegenomen. Een verklaring voor de stijging geeft het CBS niet.

De drie grootste afvalstromen waren fijn huishoudelijk restafval, gft-afval en oud papier en karton, samen goed voor 60 procent van het totaal. Het overige huishoudelijk afval bestond uit afval dat apart wordt ingezameld zoals glas, textiel en pmd-afval (plastic, metaal, drankkarton) en afval dat inwoners naar de milieustraat brachten, zoals grof huishoudelijk restafval en puin. Bij een groot deel van deze afvalstromen is per inwoner iets meer afval ingezameld dan in 2023.

In stedelijke gemeenten wordt meestal meer restafval ingezameld dan in minder stedelijke gemeenten. Dat komt doordat stedelijke gemeenten er vaker voor kiezen om hun afval na te scheiden. In minder stedelijke gebieden wordt juist meer gft-afval ingezameld dan in stedelijke gebieden. Dat komt volgens het CBS onder meer doordat mensen in deze gebieden vaker een huis met een tuin hebben.