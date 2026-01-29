WSJ: Amazon praat met OpenAI over investering van 50 miljard

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Amazon voert gesprekken met OpenAI over een investering van 50 miljard dollar in het moederbedrijf van ChatGPT. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. OpenAI zou in totaal 100 miljard dollar aan nieuw kapitaal willen ophalen voor verdere groei.

Met die miljardeninvestering door Amazon zouden de banden tussen 's werelds grootste aanbieder van clouddiensten en OpenAI verder versterkt worden. Volgens The Wall Street Journal worden de onderhandelingen geleid door topman Andy Jassy van Amazon en Sam Altman van OpenAI.

Persbureau Bloomberg had eerder gemeld dat Amazon tot wel 10 miljard dollar in OpenAI zou willen steken. Altman is ook bezig met gesprekken met grote investeerders uit het Midden-Oosten voor financiering. OpenAI zou bij die financieringsronde gewaardeerd worden op 830 miljard dollar.