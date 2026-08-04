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Apple haalt voor het eerst 10 miljard dollar aan omzet uit India

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 11:46
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CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar (8,7 miljard euro) in India behaald in het afgelopen boekjaar, meldt persbureau Bloomberg op basis van een anonieme bron. De omzetgroei in 's werelds meest bevolkte land is een opsteker voor het Amerikaanse techconcern dat naar nieuwe groeimarkten zoekt en zijn retailnetwerk in India gestaag uitbreidt.
Apple maakt de omzetcijfers over India zelf niet bekend. Volgens de bron, die bekend is met de vertrouwelijke informatie, is de omzet uit het land in de twaalf maanden tot en met maart gestegen tot ruim 10 miljard dollar, van ongeveer 9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden. De iPhones van Apple waren goed voor een aanzienlijk deel van de omzet, terwijl ook de vraag naar iPads en MacBooks in India toenam. Apple gaf zelf geen commentaar op de Indiase verkoopcijfers.
Hoewel India nog steeds maar een fractie van de totale omzet van Apple vertegenwoordigt, ontpopt het Zuid-Aziatische land zich als een van de belangrijkste afzetmarkten buiten de Verenigde Staten en China.
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