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Hezbollahleider staat open voor overleg met nieuw regime Syrië

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 11:18
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BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese Hezbollahbeweging zegt open te staan voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem pleitte op televisie voor "positieve" betrekkingen na de machtswisseling in het buurland.
"Er is geen beletsel voor een ontmoeting tussen Hezbollah en de Syrische leiding op een moment dat door beide partijen geschikt wordt geacht", zei Qassem.
De verzoenende toon van de Hezbollahleider volgt op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft geopperd dat Syrië zou kunnen helpen Hezbollah aan te pakken.
Bondgenootschap
Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog mee aan de zijde van dictator Bashar al-Assad. Die was net als de zwaarbewapende Libanese beweging een bondgenoot van Iran. Iran gebruikte Syrisch grondgebied ook om Hezbollah te bevoorraden.
Die situatie veranderde eind 2024, toen Assad op de vlucht sloeg na een opmars van rebellen. Ahmed al-Sharaa, een voormalige jihadistische leider, nam de macht over en haalde de banden met het Westen aan.
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