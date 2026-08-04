Zwollenaren verliezen hoger beroep over inspraak nieuw azc

ZWOLLE (ANP) - Bewoners van de wijk Stadshagen in Zwolle hebben ook in hoger beroep een zaak verloren tegen het gemeentebestuur over meer inspraak rond de komst van een nieuw asielzoekerscentrum in hun wijk. De gemeente heeft volgens het gerechtshof "weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig geopereerd." In februari verloor de stichting Leefbaar Stadshagen een kort geding over meer inspraak.

In hoger beroep eiste de stichting dat de gemeente alle voorbereidingen voor de realisatie van het azc per direct zou staken, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. En dat de gemeente een participatietraject met de omwonenden zou starten, zodat ze konden meepraten over de vraag of er een azc op die plek passend is en van welke omvang. Het hof wijst alles af, staat in de uitspraak van dinsdag. Wel vindt het hof het "ongelukkig" dat de gemeente bij de afweging van andere locaties de omwonenden wél heeft betrokken.

Zwolle vangt sinds 2023 ongeveer driehonderd vluchtelingen op aan de Meeuwenlaan in de wijk Kamperpoort. Die locatie gaat per 1 februari 2027 dicht. Vorig jaar zomer stemde de gemeenteraad in met de komst van het nieuwe azc in Stadshagen. Daar moet volgend jaar ruimte komen voor maximaal vierhonderd asielzoekers.