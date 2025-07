Apple in beroep tegen EU-boete van 500 miljoen euro

CUPERTINO (ANP/AFP/RTR) - Apple gaat in beroep tegen een boete van 500 miljoen euro die de Europese Commissie in april had opgelegd. Het Amerikaanse techconcern kreeg de boete omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen appstore aan te bieden. Volgens de Commissie overtreedt Apple daarmee de wet digitale markten (Digital Markets Act).

"We hebben vandaag beroep aangetekend omdat we vinden dat de beslissing van de Europese Commissie - en hun ongekende boete - veel verder gaan dan wat de wet vereist", stelt Apple.

"Zoals ons beroep zal aantonen, schrijft de Commissie voor hoe we onze winkel moeten runnen en dwingt ze zakelijke voorwaarden af die verwarrend zijn voor ontwikkelaars en slecht voor gebruikers. We hebben dit doorgevoerd om hoge dagelijkse boetes te vermijden en zullen de feiten voorleggen aan de (EU) rechtbank", gaat het bedrijf verder.

Apple kondigde vorige maand wijzigingen in de betalingsregels van zijn appstore in Europa aan.