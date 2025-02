Apple investeert 500 miljard dollar in VS om importheffingen

CUPERTINO (ANP) - Apple is van plan de komende vier jaar meer dan 500 miljard dollar (ongeveer 478 miljard euro) te investeren in de Verenigde Staten. Volgens het techconcern is dit zijn grootste investeringstoezegging ooit. Het geld gaat onder meer naar een nieuwe fabriek in de staat Texas, uitbreidingen van bestaande locaties en versnelde investeringen in AI. Ook neemt Apple zo'n 20.000 nieuwe werknemers aan.

Het techconcern maakte de plannen bekend kort na een gesprek tussen topman Tim Cook en de Amerikaanse president Donald Trump. "Hij investeert honderden miljarden dollars", zei Trump volgens persbureau Bloomberg na de bijeenkomst van vorige week. Daarbij suggereerde Trump volgens Bloomberg dat Apple investeert in de VS, omdat het concern geen hogere importheffingen wil betalen voor zijn iPhones en andere toestellen, die het techconcern voornamelijk in China maakt.

Trump heeft eerder deze maand de importheffingen voor producten uit China met 10 procent verhoogd.

Servers

In de nieuwe fabriek in de stad Houston moeten vanaf volgend jaar volgens Apple servers worden gemaakt die nu buiten de VS worden gefabriceerd. De fabriek wordt ruim 23.000 vierkante meter groot en creëert duizenden nieuwe banen, aldus het techconcern. De servers zullen worden gebruikt voor het AI-platform Apple Intelligence. De datacenters in onder andere de staten North Carolina, Iowa, Arizona en Nevada worden verder uitgebreid.

Verder wil Apple in de staat Michigan een academie oprichten voor het opleiden van productiemedewerkers. Ook breidt het concern in de VS zijn investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) uit rond geavanceerde technologieën.

De ongeveer 20.000 werknemers die Apple wil aannemen zullen zich vooral richten op bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling, softwareontwikkeling en AI. Bestaande teams die zich hiermee in de VS bezighouden worden volgens het techconcern uitgebreid. Apple heeft in de VS naar eigen zeggen ruim 2,9 miljoen werknemers.