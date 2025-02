Meer passagiers op Schiphol in januari dan vorig jaar

Schiphol heeft in januari meer passagiers voorbij zien komen dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal reisden vorige maand 4,8 miljoen passagiers van, naar of via de grootste luchthaven van Nederland, een toename van bijna 6 procent.

Voor 2,8 miljoen mensen was Schiphol de luchthaven voor vertrek of aankomst. Verder hadden 2 miljoen passagiers een overstap op Schiphol. Dit zijn 1 miljoen unieke passagiers, die volgens de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek.

Schiphol verwacht dit jaar dicht in de buurt te komen van recordjaar 2019 wat betreft passagiers, zei topman Pieter van Oord eerder deze maand nog bij de presentatie van de jaarcijfers. Dat Schiphol meer reizigers verwacht, heeft vooral te maken met de inzet van grotere vliegtuigen, want het aantal vluchten zal wel achterblijven bij dat recordjaar. De luchthaven bereidt zich voor op een maximaal aantal vluchten van 478.000.