Apple licht hoger op Wall Street na onthulling slimme apparaten

NEW YORK (ANP) - Apple is dinsdag iets hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. De iPhone-maker heeft een reeks producten aangekondigd voor in huis. Een daarvan is de HomeView, een soort iPad waarmee gebruikers hun kalender in de gaten kunnen houden, to-dolijstjes kunnen maken en die helpt bij het bedienen van de deurbel. Apple won 0,1 procent.

Het apparaat heeft gezichtsherkenning en is uitgerust met Siri AI, een vorm van de digitale Apple-assistent die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. De HomeView, die voor 299 dollar op de markt wordt gebracht, zal in eerste instantie niet worden verkocht in de Europese Unie.

Verder was de stemming op Wall Street overwegend negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 51.670,10 punten. De bredere S&P 500-index noteerde bij het slot een fractie lager op 7805,45 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 27.204,38 punten.