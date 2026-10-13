ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Apple licht hoger op Wall Street na onthulling slimme apparaten

Economie
door anp
anp131026189 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Apple is dinsdag iets hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. De iPhone-maker heeft een reeks producten aangekondigd voor in huis. Een daarvan is de HomeView, een soort iPad waarmee gebruikers hun kalender in de gaten kunnen houden, to-dolijstjes kunnen maken en die helpt bij het bedienen van de deurbel. Apple won 0,1 procent.
Het apparaat heeft gezichtsherkenning en is uitgerust met Siri AI, een vorm van de digitale Apple-assistent die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. De HomeView, die voor 299 dollar op de markt wordt gebracht, zal in eerste instantie niet worden verkocht in de Europese Unie.
Verder was de stemming op Wall Street overwegend negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 51.670,10 punten. De bredere S&P 500-index noteerde bij het slot een fractie lager op 7805,45 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 27.204,38 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay) De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

Loading