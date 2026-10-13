OpenAI ontdekt opnameapparatuur in kantoor, medewerker opgepakt

SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI heeft een "geavanceerd opnameapparaat" ontdekt dat in een van de kantoren van het bedrijf was verstopt. Dat meldt de maker van ChatGPT in een bericht op socialmediaplatform X. OpenAI kwam erachter dat een medewerker het enkele dagen eerder had geplaatst. Die medewerker is daarna ontslagen en gearresteerd.

De kwestie is overgedragen aan de FBI, meldt het bedrijf. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat de medewerker op een ongepaste manier toegang heeft gekregen tot broncode of klantgegevens of dat die zijn buitgemaakt. Het onderzoek loopt nog.

"We nemen de bescherming van onze technologie, data en mensen serieus, ook omdat die van nationaal belang is", aldus OpenAI op X.