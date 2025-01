Apple schikt rechtszaak over 'afluisterende' Siri voor 95 miljoen

CUPERTINO (ANP/AFP/BELGA) - Apple schikt in de Verenigde Staten een rechtszaak over zijn digitale assistent Siri voor 95 miljoen dollar. Het Amerikaanse techconcern werd ervan beschuldigd via Siri mee te luisteren met privégesprekken van gebruikers. Met de schikking komt een einde aan jarenlange juridische strijd, al blijft Apple volhouden dat het niets verkeerds heeft gedaan.

Volgens de aanklacht die in 2019 werd ingediend kon Siri per ongeluk geactiveerd worden en gesprekken opnemen. Dit zou gelden voor mensen met iPhones, iPads of andere Apple-apparaten met de digitale assistent. De aanklagers beschuldigen Apple ervan dat het bedrijf hun privacy heeft geschonden. Ook zouden de opnames mogelijk zijn gedeeld met derden.

De 95 miljoen dollar van de schikking wordt onder meer gebruikt voor compensatie aan Amerikaanse gebruikers van wie privégesprekken zonder toestemming werden opgevangen. Zij krijgen maximaal 20 dollar per Apple-apparaat.

De overeenkomst, die nog door een rechter moet worden goedgekeurd, vereist ook dat Apple bevestigt dat het alle opgevangen gesprekken heeft verwijderd. Daarnaast moet Apple aan gebruikers uitleggen welke keuzes het bedrijf maakt over het bewaren van gegevens die verzameld worden door Siri, als ze ervoor kiezen om te helpen de spraakassistent te verbeteren.