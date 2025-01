Wat we weten van Sendric S, de seriemoordenaar uit Rotterdam

Sendric S (24) is de jongeman die de afgelopen twee weken, zo te zien uit het niets, drie mannen doodschoot in Rotterdam.

Hij is geboren op Curaçao, maar kwam al op jonge leeftijd naar Rotterdam. In zijn jeugd werd hij bij herhaling betrapt en vervolgd voor winkeldiefstallen. Hij kreeg een taakstraf en werd onder toezicht geplaatst van de reclassering. Wat er van dat toezicht terecht is gekomen is nog niet bekend.

Vorig jaar werd opgeroepen om naar de Rotterdamse rechtbank te komen. Hij werd verdacht van het bezitten van een gestolen scooter. Hij kwam niet, zijn advocaat kwam ook niet. Hij kreeg een geldboete van 600 euro.

S. wordt verdacht van het driemaal plegen van moord en wapenbezit. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat. Het is nog onbekend wie zijn advocaat is.

S. werd voor zijn aanhouding (en voor de derde moord) al gecontroleerd door de politie. Omdat hij niet aan het signalement voldeed, werd hij toen nog niet aangehouden.

Wat hem heeft bezield op moordjacht te gaan, is nog een raadsel. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De twintiger wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Er wordt nog bekeken of iemand recht heeft op de beloning van 30.000 euro