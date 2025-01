Apple stijgt op positief Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Apple behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het techconcern heeft naar eigen zeggen zijn beste kwartaal ooit achter de rug, ondanks tegenvallende iPhone-verkopen in China. Topman Tim Cook wees ook op de sterke winstmarges van de producten. Daardoor werd volgens hem ook een recordwinst per aandeel behaald. Apple profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn iPads en Macs, waarbij nieuwe chips klanten overtuigden om een nieuw model aan te schaffen. Het aandeel werd 3,3 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was ook positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.971 punten en de brede S&P 500-index klom 0,4 procent tot 6096 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 19.849 punten. Ondanks het recente herstel in de techsector koerst de Nasdaq af op een weekverlies, na de forse koersdaling op maandag. Die werd veroorzaakt door de lancering van de chatbot van de Chinese start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.