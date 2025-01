Agema: minister van Financiën moet coalitie tevreden stellen

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen zal "minimaal" de vier coalitiepartijen tevreden moeten stellen in het aanstaande overleg over de begroting, zegt vicepremier Fleur Agema. De wensen van de vier coalitiepartijen lopen uiteen: de VVD wil stevig bezuinigen, de BBB zegt dat dit niet nodig is. Haar eigen partijleider Geert Wilders (PVV) wil geen extra geld naar Oekraïne of klimaat. Het is zoeken naar een "politiek evenwicht", aldus Agema.

De komende weken praat het ministerie van Financiën met andere ministers over financiële meevallers en tegenvallers. Na de voorjaarsvakantie barsten de onderhandelingen los over de Voorjaarsnota. Deze belangrijke bijstelling van de begroting en de vooruitblik op volgend jaar wordt eind april verwacht. "Het is een lastige puzzel die gelegd gaat worden door minister Heinen", zegt Agema. "Waarbij hij ook natuurlijk realiseert dat je ook de dragende partijen tevreden moet stellen."

Dat zal een lastige opgave worden. De VVD wil bijvoorbeeld graag dat stikstof- en klimaatdoelen worden gehaald. De PVV "gaat geen bezuinigingen accepteren en geen cent extra voor stikstof, klimaat, defensie of wat dan ook accorderen zonder dat de lasten voor gewone mensen extra worden verlaagd", zei partijleider Wilders deze week. BBB'er Henk Vermeer zei tegen BNR Nieuwsradio dat hij het gevoel heeft dat er dit jaar sprake zal zijn van een begrotingsoverschot. Financiën verwacht een tekort van 2,7 procent.

Daarnaast moet er ook in de oppositie steun gevonden worden, omdat voorstellen anders stranden in de Eerste Kamer. Daar heeft de regeringscoalitie immers geen meerderheid.