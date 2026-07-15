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Apple stijgt op Wall Street na goedkeuring AI-dienst in China

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 22:19
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NEW YORK (ANP) - Apple behoorde woensdag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De iPhone-maker heeft de langverwachte goedkeuring gekregen van de Chinese overheid om Apple Intelligence uit te rollen in het Aziatische land. De internettoezichthouder in China plaatste Apple's geïntegreerde AI-systeem op een lijst met nieuw goedgekeurde aanbieders, naast diensten van lokale spelers als Huawei en Xiaomi.
Het Amerikaanse techbedrijf kondigde zijn AI-platform al in 2024 aan, maar de dienst was daarna nog niet in China beschikbaar. De stap lijkt goed nieuws voor Apple op de zeer competitieve Chinese smartphonemarkt en kan een impuls geven aan de iPhone-verkopen van het bedrijf in het land. Het aandeel eindigde 4 procent hoger.
De stemming op Wall Street was positief. De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 0,3 procent hoger op 52.658,64 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 7572,40 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 26.269,23 punten.
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