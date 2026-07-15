Eerste dag dagopvang Ter Apel rustig verlopen

TER APEL (ANP) - De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig en zonder verstoringen verlopen. Volgens het Rode Kruis was "de sfeer goed". Woensdagavond is er voor alle wachtende asielzoekers plek en hoeft er dus niemand naar de nachtopvang in Pekela, aldus de hulporganisatie.

Het Rode Kruis zegt dat er op het hoogtepunt zo'n veertig mensen bij de dagopvang waren. Daar konden zij hun telefoon opladen en zowel binnen als buiten zitten. Ook deelden de hulpverleners water uit en kregen asielzoekers een maaltijd. "We zien dat deze plek mensen meer rust geeft dan op het gras. Maar, onderaan de streep blijft het een leegstaand kantoorpand. Er moet echt snel een menswaardige oplossing komen", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.