Apple stijgt op Wall Street om nieuwe miljardeninvestering in VS

NEW YORK (ANP) - Apple behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Volgens persbureau Bloomberg gaat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigen dat het techconcern nog eens 100 miljard dollar gaat investeren in de Verenigde Staten. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde 500 miljard dollar van het techconcern. Het aandeel steeg 2,8 procent.

Apple zou volgens Bloomberg, die sprak met een functionaris van het Witte Huis, de productie van belangrijke onderdelen naar de VS willen halen. Het bedrijf produceert de meeste van zijn iPhones nu nog in China en India. Trump heeft eerder dit jaar gedreigd met een heffing van 25 procent voor Apple als het bedrijf zijn iPhones niet in de VS gaat maken.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 44.101 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6303 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 20.945 punten.

Koersdaling Uber

Advanced Micro Devices (AMD) daalde 6 procent. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel wat tegen. Topvrouw Lisa Su sprak van recordverkopen van servers en processors. Ook in de tweede jaarhelft voorziet ze een flinke groei door de sterke vraag naar AI-producten. AMD wilde echter geen voorspellingen doen over de terugkeer naar de belangrijke Chinese markt.

Uber zakte 0,5 procent. De taxi- en bezorgdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het aantal actieve gebruikers op het platform steeg met 15 procent tot 180 miljoen. Die boekten ongeveer 3,3 miljard ritten, 18 procent meer dan een jaar geleden. Topman Dara Khosrowshahi sprak van sterke prestaties. Ook gaat Uber voor 20 miljard dollar eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

Tegenvallende omzet Disney

McDonald's steeg 1,9 procent. De fastfoodketen zag de verkopen aantrekken in het afgelopen kwartaal en presteerde beter dan verwacht. De wereldwijde omzet van filialen die langer dan een jaar open zijn, groeide daarbij in het sterkste tempo in bijna twee jaar. Ook op de thuismarkt was weer sprake van groei, na twee kwartalen van krimp.

Disney verloor 4,9 procent, na gemengde kwartaalresultaten. Het entertainmentconcern boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen.