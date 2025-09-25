Apple vraagt Brussel om wet digitale markten in te trekken

CUPERTINO (ANP/AFP) - Apple heeft de Europese Commissie gevraagd een wet in te trekken die de macht moet inperken van digitale platforms. Volgens het Amerikaanse techconcern leidt de wet digitale markten (DMA) onder meer tot een "slechtere ervaring voor Apple-gebruikers in de EU". Ook brengt de wet veiligheidsrisico's met zich mee.

"De DMA zou moeten worden ingetrokken terwijl er een geschikter wetgevingsinstrument wordt ontwikkeld", stelde Apple in een formele inzending aan de Europese Commissie.

Volgens de wet moet het voor app-ontwikkelaars mogelijk zijn om via de Apple-appstore hun klanten te informeren over alternatieve appstores en aanbiedingen. Het bedrijf meent echter dat er veiligheidsrisico's ontstaan als gebruikers alternatieve appstores kunnen downloaden.

In beroep

Ook stelt Apple steeds meer klachten te ontvangen van gebruikers over veranderingen die het bedrijf doorvoert om aan de DMA-eisen te voldoen. Om hoeveel klachten het gaat, heeft Apple niet bekendgemaakt.

Brussel legde Apple eerder dit jaar nog een boete op van 500 miljoen euro voor het overtreden van de DMA. Volgens de Commissie stuurt het bedrijf erop aan apps alleen in de eigen appstore aan te bieden. Daartegen is het techconcern in beroep gegaan, volgens Apple omdat de beslissing en de boete "veel verder gaan dan wat de wet vereist".